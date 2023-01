Tam tam sui social sulla possibile chiusura delle scuole: la nota del Comune

Il Comune spegne il tam tam sui social sulla possibile chiusura delle scuole prevista anche per venerdì 20 gennaio per l'allerta meteo arancione (sino a sabato mattina). In una nota sui canali ufficiali chiarisce non menziona gli istituti scolastici che dunque resteranno aperti.

La nota del Comune

Rimarranno chiusi per l'intera giornata di venerdì 20 gennaio 2023: Il Maschio Angioino e il suo museo civico, il pontile di Bagnoli, le spiagge pubbliche. I parchi cittadini resteranno chiusu dalle ore 12.00 sino all'intera durata dell'allerta venerdì 20 gennaio.

Allerta meteo dalle 12 di venerdì alle 8 di sabato 21 gennaio

Fenomeni rilevanti

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità.

Venti molto forti con raffiche meridionali in rotazione fino ai quadranti settentrionali.

Mare molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte.



Livello di ALLERTA

ARANCIONE



Tipologia di rischio

idrogeologico diffuso



Principali scenari di evento e effetti al suolo- Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

- Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

- Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

- Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche per la saturazione dei suoli.