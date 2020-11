Coronavirus, chiudono anche le scuole della US Navy nella base napoletana

Chiudono anche le scuole di base e gli asili nido della Marina americana in Italia. In particolare a Sigonella e quelle nella base napoletana: lo ha deciso il Comandante delle forze Navali Robert Burke, che in una diretta facebook ha annunciato la chiusura. "S fortunatamente, il numero dei nostri casi di COVID-19, in questo momento, nelle nostre basi e nelle aree circostanti sta continuando a crescere", ha detto l'ammiraglio Robert Burke.

"Rispetto alla primavera sono triplicati o quadruplicati i casi", spiega Burke. Chiudono quindi il Department of Defense Education Activity e il Child Development Center. Gli studenti passeranno tutti alla didattica a distanza, come avviene per gli studenti italiani residenti in Campania. Le lezioni a distanza cominceranno il 12 novembre.