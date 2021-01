Scuole, un altro istituto vandalizzato a Napoli: "Un gesto vile"

Ancora un grave episodio di becero vandalismo ai danni di una scuola napoletana. E' quanto denuncia l'Assessorato alla Scuola del Comune di Napoli.

"Mentre si lavora faticosamente a trovare la quadra per la riapertura delle scuole e, dopo che nei giorni di Capodanno sono state devastate da un atto vandalico le vetrate della scuola materna del plesso Baccini dell'IC Oberdan, in via Ventaglieri, stanotte, ignoti si sono introdotti nella sede di via Provinciale 121 dell’Istituto Comprensivo Troisi di Pianura ed hanno asportato gli infissi, entrando poi nella scuola per rubare non solo le finestre stesse ma anche LIM, videoproiettori, computer e materiali didattici. Una azione eseguita in tempi di certo non brevi, che non può non sollevare sconcerto e indignazione", si legge nella nota.

"La città ha bisogno di scuola, i bambini e le bambine hanno bisogno di spazi loro e di stare insieme ai coetanei e mentre li si tiene fuori c'è chi ne approfitta per usare lo spazio scolastico come terra di nessuno.Un gesto vile e che mi auguro smuova le coscienze più sensibili di questa città, per aiutare la scuola che al momento è resa inservibile ed esposta a rischi per i quali si renderà necessaria una vigilanza che la scuola non ha, e che richiama tutto il territorio ad una responsabilità.Faremo di tutto per ripristinare con urgenza le condizioni di sicurezza, ma dobbiamo tutti insieme sdegnarci per il disvalore che questo terribile gesto rappresenta: Napoli ha bisogno di una scuola forte, e c'è invece chi in modo criminale si impegna ad indebolirla e sfiancarla", è il commento dell'Assessora comunale all'Istruzione Annamaria Palmieri.