Scuola senza voti, Iavarone: "Inopportuno. Basta con modalità da genitori 'spazzaneve'

In queste settimane si parla molto della possibilità di eliminare i voti a scuola. Molti gli studenti favorevoli, ma non tutti la pensano così. NapoliToday ha chiesto un parere a Maria Luisa Iavarone, ordinario di Pedagogia sperimentale presso l’Università Parthenope.

Cosa ne pensa di questo dibattito circa la possibilità di una scuola senza voti?

"Trovo pedagogicamente non opportuno pensare di togliere i voti dalla scuola. Posso essere d’accordo per la scuola primaria ed eventualmente per la secondaria di I grado (media), ma lo trovo totalmente inopportuno per la scuola superiore. Mi sembra poi curioso….."

Cosa?

"Che una soluzione del genere possa essere accettabile da parte di un Ministero che si è voluto definire “del merito”. Come si fa ad appurare il merito senza una “scala di valutazione”? Certo si possono introdurre criteri di carattere qualitativo ma anche quelli andrebbero pure standardizzati su grandi popolazioni di studenti. Un lavoro di ricerca che richiede tempi lunghi e rigore metodologico".

Quindi lei è sostanzialmente contraria?

"Sono contraria perché togliere “solo i voti” lasciando sostanzialmente immutata la didattica, senza adeguarla alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni, non serve a molto".

Ma la motivazione sarebbe combattere lo stress soprattutto degli studenti post-covid?

"Personalmente ritengo che rimuovere ostacoli non sia mai una soluzione. E’ un po’ quello che accade col fenomeno dei cosiddetti “genitori spazzaneve” che facilitano la vita dei figli in tutti i modi e che evitano loro qualsiasi forma di frustrazione. Ciò è educativamente sbagliato oltre che improduttivo: misurarsi con un ostacolo, avere una asticella da superare è un normale compito evolutivo e di crescita. L’apprendimento dovrebbe essere vissuto come un gioco, una disciplina sportiva dove ci si allena e si compete lealmente. Chi di noi si appassionerebbe ad uno sport in cui non si contano punti, né si segnano goal?".

Intanto i ragazzi sembrano molto più ansiosi… qualcosa andrà pur fatto?

"Questo è vero. La generazione during e post-covid reca degli strascichi emotivi e psichici importanti. Lo afferma chiaramente il Rapporto Censis del 2022 su bisogni e aspettative dei giovani italiani nel post Covid. Il 45% degli intervistati dichiara che dopo la pandemia desidera trascorrere a casa più tempo possibile, manifestando una vera e propria ansia e fobia sociale. E’ chiaro che ci troviamo di fronte ad un fenomeno molto più ampio e complessivo che non può essere risolto solo accollando la responsabilità alla scuola, attraverso il pannicello caldo della “rimozione del voto” che per qualcuno può funzionare ma non per tutti".

Cosa intende dire?

"Che per una quota di studenti togliere il voto potrebbe pure “funzionare” ma per molti altri il voto “serve” come incentivo, come motivazione ed anche, perché no, come costrizione allo studio. Toglierli per tutti finirebbe per penalizzare a mio avviso una grossa fetta di studenti per i quali il voto è importante ed ha un senso. Bisogna essere onesti: quanti di noi a scuola si sono sforzati (per fortuna) di studiare argomenti e materie indigeste, sotto lo spauracchio del prof. severo e stretto di manica? Così si esercita l’impegno, la costanza, un pizzico di resilienza e non ultimo….."

Cosa?

"Togliere agli insegnanti questo ultimo baluardo di autorevolezza, attraverso la valutazione e i voti, rischia di depotenziare ulteriormente la relazione formativa, già così messa a dura prova con una generazione di studenti abituati a trascorrere la metà della loro giornata dietro uno schermo, con poche regole e limitazioni, soprattutto da parte delle famiglie. Lo dico da tempo: l’uso pervasivo delle tecnologie sta progressivamente nuocendo alle capacità di attenzione, memorizzazione, apprendimento, qualità del sonno e abitudini sociali che arreca danno al benessere psicofisico dei super millennials".

Per concludere, ci dia una direzione che possa far argine a questo fenomeno?

"Bisognerebbe, più complessivamente, preoccuparsi del benessere psicosociale dei nostri giovani e non pensare che ci sia una “soluzione facile” che possa contenere ansia e stress, semplicemente togliendo i voti dalla scuola. Ancora una volta si scambia la parte per il tutto. Il rischio è che si sposti semplicemente il problema “in avanti”. Di questo passo avremo una generazione di giovani adulti inadeguati ad affrontare ostacoli e a superare esperienze critiche e dunque sempre più ritirati. Dovremmo seriamente pensare ad una strategia nazionale di salute mentale dei nostri adolescenti e soprattutto del loro benessere digitale".