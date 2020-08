Scuola, dal 24 agosto al via gli screening anti Covid tra gli addetti ai lavori

A poco più di un mese dall'inizio dell'anno scolastico (14 settembre), l'assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, intervistata dall'Agi, ha affermato che c'è "grande preoccupazione tra i dirigenti scolastici che vorrebbero informazioni certe e invece ricevono circolari su circolari che non contribuiscono a tranquillizzarli". Secondo Fortini, al rientro "i disagi saranno quasi fisiologici ma solo riprendendo le lezioni possiamo capire cosa non va e apportare dei correttivi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tamponi per tutti

La Regione sta lavorando sui tamponi per gli addetti ai lavori: "Si parla di 200mila unità tra personale docente e non. Per gli studenti, invece, si immagina di procedere con un test a campione, da ripetere anche durante l'anno, che ci consentirebbe di capire il trend e individuare eventuali piccoli focolai da isolare", spiega Fortini ad Agi. I test partiranno dal 24 agosto. Intanto l'assessore ja esressp dibbo sull'obbligo di mascherina a scuola per gli studenti dai 6 anni in su. "Quando si resta seduti nei banchi e si mantiene il distanziamento si potrebbe evitare, a meno che non ci siano situazioni di rischio concreto".