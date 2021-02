Rientro a scuola, situazione trasporti: come è andata

Parte con il piede giusto la riapertura delle scuole superiori a Napoli, almeno per quello che riguarda i trasporti. In tanti si aspettavano di vedere scene di assembramenti a accalcamenti vari sulle fermate e nei bus, ma così non è stato, con i quartieri di periferia che hanno particolarmente "brillato". Per il momento, quindi, il potenziamento di alcune linee da parte di Anm sembra aver portato i risultati sperati anche grazie all'utilizzo di diversi bus turistici forniti da privati.

Dietro questo successo, però, c'è sicuramente anche la scelta di molti genitori di puntare, così come permesso dalla Regione, ancora sulla didattica a distanza (alcune classi potrebbero non raggiungere neanche il famoso 50% in presenza), senza dimenticare quanti hanno scelto di raggiungere gli istituti con mezzi propri.

Proteste e scioperi in diverse scuole

Intanto, come è noto, non tutti gli istituti hanno riaperto. Proteste, manifestazioni e scioperi sono stati annunciati per oggi in diversi istituti della città. Manifestazioni e scioperi ai licei Vittorini, al Sannazaro, al Fermi-D'Adda. Proteste anche di studenti di altri istituti in segno di solidarietà. Non torneranno in classe neppure gli studenti del Vico dove è in programma la sanificazione dopo l'occupazione effettuata dai ragazzi nei giorni scorsi. Regolare presenza in classe invece per gli alunni del Labriola.

Scuole chiuse nel napoletano Scuole chiuse a Giugliano, Castellammare, San Gennaro Vesuviano e Qualiano. Chiusi due plessi scolastici a Boscoreale. Ingressi posticipati e uscite anticipate in questo momento di emergenza epidemiologica sono sospese invece a Torre del Greco.