Scuola, si torna in classe senza mascherina: obbligo solo per i fragili

Si tornerà in classe senza mascherina nell'anno scolastico 2022-2023 da settembre. La dovranno indossare solo i fragili (Ffp2) e chi ha il raffreddore (chirurgica o Ffp2). Lo scrive l’Istituto Superiore di Sanità nel documento con le indicazioni strategiche, a meno di peggioramenti improvvisi. Tali misure si applicheranno indistintamente a tutte le scuole dalla primaria in su, cioè agli alunni dai 6 anni e a tutto il personale scolastico.

Non sarà necessario il distanziamento e le attività riprenderanno come prima della pandemia: restano raccomandati il ricambio frequente dell’aria e la sanificazione ordinaria e straordinaria periodica dei locali scolastici. A scuola dovrà comunque esserci il referente Covid. Per rientrare in classe in caso di contagi, si legge nel documento, in classe sarà comunque necessario un tampone negativo.

Questo è lo scenario al momento suggerito. Ora starà al Governo prendere la decisione finale.