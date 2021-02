Scuola, 21 nuovi positivi: 16 sono studenti

L'Asl Napoli 1 rende noto il bollettino sui positivi nelle scuole napoletane aggiornato al 27 febbraio 2021. Da lunedì saranno chiusi tutti gli istituti per quanto concerne le lezioni in presenza, sino al 14 marzo, come disposto dalla Regione Campania. Tale misura è però oggetto di contestazione dal movimento anti Dad, che ha annunciato ricorsi al tar.

Sono 21 i nuovi positivi al Covid nelle scuole napoletane, 16 sono studenti e cinque sono docenti. I distretti con più contagi sono: con 4 positivi San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale, 10 contagiati per Stella / San Carlo all'Arena.