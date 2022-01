Scuola, l'assessore Fortini: “Nessuno scontro col Governo ma Dad necessaria”

"La regione Campania è a favore della scuola in presenza. Non si chiede la Dad perché si è favorevoli ma perché si fotografa una realtà. I contagi sono aumentati in maniera esponenziale: ci sono dei governatori che stanno rilevando l'aumento enorme dei contagi e che chiedere la scuola in presenza significa non considerare che ci sono molte persone tra personale scolastico e studenti che sono positivi. Per questa ragione, molte classi saranno comunque in didattica a distanza": queste le parole dell'assessore regionale Lucia Fortini a Campania Oggi, trasmissione in onda su Teleclubitalia.

"La proposta del presidente è stata una riflessione rispetto a quanto sta accadendo nella nostra e in altre regioni. Non è in atto uno scontro con il Governo: il mondo scolastico risente più di ogni altra attività del proliferare del virus" ha spiegato l'assessore all'istruzione in diretta tv a Teleclubitalia.

Alla domanda se la Regione dovesse decidere in autonomia nel caso in cui il governo opterà per il ritorno in presenza, Fortini così risponde: "Molto dipenderà da quanto accadrà nei prossimi giorni. Il virus ci ha abituato al fatto che non ci sono certezze. Chiaramente le decisioni del Governo avranno una grande influenza su quelle della Regione. Ogni regione ha una capacità limitata di fare test molecolari; sul versante delle vaccinazioni tra i 5 e gli 11 anni, la Campania ancora non riesce a raggiungere percentuali importanti".

"I ragazzi delle secondarie di secondo grado si sono vaccinati, quindi danno meno preoccupazione per un ritorno in presenza rispetto ai più piccoli. I comportamenti sono una responsabilità di ognuno di noi" conclude l'assessore.