Scuola, al Pansini non entra nessuno: "Non si sentono sicuri" | VIDEO

Dovevano essere in 350, invece al Liceo Pansini di Napoli il registro delle presenze è fermo sullo zero. Nessuno studente nei tre plessi dello storico istituto del Vomero. Un'assenza di massa annunciata nelle scorse ore e che ha coinvolto anche altre scuole superiori della città in particolare nella zona collinare.

"Noi eravamo pronti, come da indicazioni del Ministero - spiega la dirigente Daniela Paparella - Avremmo dovuto accogliere il 50 per cento della nostra popolazione studentesca, mentre l'altra metà sarebbe rimasta a casa in didattica a distanza. Invece, non c'è nessuno, le nostre aule sono vuote. I docenti stanno svolgendo comunque le lezioni. Va precisato che gli studenti attesi oggi in presenza saranno considerati assenti anche se seguiranno da casa".

I ragazzi non si sentono sicuri e temono di essere un veicolo del virus. Queste le ragioni portate avanti e che hanno condotto fino all'assenza di massa: "Il principale punto critico è rappresentato dai trasporti - prosegue la preside - molti studenti vengono da lontano e credono di portare il Covid a casa, dove magari ci sono situazioni di fragilità".

Le proteste e l'assenteismo diffusi in tutte le scuole superiori di Napoli costringeranno i vertici della scuola a ragionare sul da farsi. Difficile immaginare che le rimostranze di oggi potranno essere accantonate nel giro di 24 ore.