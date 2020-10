Psicosi contagi, a Torre del Greco preside costretto a chiudere la scuola

Il dirigente scolastico dell'istituto d'istruzione superiore Eugenio Pantaleo, a Torre del Greco, si è visto costretto a predisporre la chiusura delle due sedi della scuola, che si trovano in via Cimaglia e via De Gasperi.

La decisione riguarda la sola giornata di oggi ed è stata presa ieri sera. Guseppe Mingione, il dirigente scolastico, ha spiegato in un comunicato per docenti, personale, genitori e studenti, che nasce dalla volontà di ''prevenire il diffondersi di infondati allarmismi afferenti presunti contagi derivanti da Covid-19''.

Lo stop alle lezioni servirà per "procedere ad una sanificazione di tutti gli ambienti scolastici in entrambe le sedi"'. "Le attività amministrative riprenderanno - spiega ancora il preside dell'istituto Pantaleo - alle ore 9 di martedì 13 ottobre, mentre quelle didattiche slitteranno di un'ora con inizio delle lezioni, con ingressi scaglionati, a partire dalle 9 e termineranno alle 13. Durante la sospensione delle attività in presenza, gli allievi si collegheranno on'line con i docenti della propria classe per effettuare le lezioni in didattica digitale integrata''.

Intanto si fa complicata la situazione in città, con sei nuovi casi registrati soltanto nelle ultime 24 ore.