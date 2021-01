Scuola, al Nobel di Torre del Greco lunedì non si torna in classe: la decisione della preside

Lunedì prossimo, come sarebbe dovuto avvenire, gli studenti del liceo scientifico Nobel di via De Gasperi a Torre del Greco non saranno in aula.

A decidere perché non si torni alla didattica in presenza, per la scuola superiore con il maggior numero di iscritti della città, è stata la dirigente scolastica Annunziata Langella.

Lo ha comunicato con una nota indirizzata ad alunni, famiglie, docenti e personale Ata, presente questa anche sul sito internet dell'istituto.

La preside scrive che "in attesa di chiarimenti e di eventuale riorganizzazione delle attività didattiche, le note precedentemente fornite sul rientro degli studenti dal primo febbraio 2021 e la relativa regolamentazione dell'orario didattico sono da considerarsi temporaneamente sospese".

La dirigente, nell'invitare a ''consultare con frequenza il sito della scuola'', fa sapere anche che ''ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile''.