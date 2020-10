Insegnante positiva al Coronavirus: chiusa scuola dell'infanzia nel napoletano

Chiusa una scuola dell'infanza a Cercola dopo che un'insegnante è risultata positiva al Coronavirus. E' quanto annunciato alla cittadinanza dal Sindaco Vincenzo Fiengo.

"Come comunicato dal Dirigente scolastico, è risultata positiva un'insegnante del plesso Parco Nana, scuola dell’infanzia Custra. La scuola è stata per il momento chiusa e siamo in contatto con l’Asl per attivare i protocolli previsti dalla legge", spiega il primo cittadino.

"Come vedete il momento è delicato, evitiamo allarmismi con la consapevolezza di adottare tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica", l'appello del sindaco Fiengo ai cittadini di Cercola.

San Giuseppe Vesuviano, test sierologici per 3200 alunni

"Stiamo predisponendo tutto quanto necessario, di concerto con i Dirigenti Scolastici, per eseguire i test sierologici a tutti i 3200 alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I test, naturalmente, previo consenso dei genitori, saranno eseguiti da personale sanitario, alla presenza di un'assistente sociale e/o di una psicologa. Invito tutti a prestare il consenso. Dobbiamo vincere questa battaglia fondamentale anche con la prevenzione". Questo l'annuncio del Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.