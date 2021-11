Covid nelle scuole di Napoli, il bollettino dei casi quartiere per quartiere

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noti i dati Covid-19 nelle scuole, suddivisi per i suoi distretti, per quanto riguarda la settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre. In totale i positivi segnalati sono 85, di cui 7 nella scuola dell'infanzia, 30 nella scuola primaria, 27 nella secondaria di I grado, 21 nella secondaria di II grado.

Sono 220 i contati scolastici messi in quarantena dopo la scoperta dei positivi, e 61 i contatti familiari.

Il numero delle segnalazioni di positività appare dal ritorno a scuola ad oggi in crescita, ed ha avuto il suo picco massimo nella giornata del 19 ottobre, con 42 casi segnalati.

Tornando alla settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, è il Distretto 26 Pianura-Soccavo quello in cui si sono verificati più casi, 18, con 98 contatti scolastici e 16 familiari posti in quarantena. Il Distretto 73, quello dell'Isola di Capri, è invece quello in cui si sono verificati meno casi, nessuno.

Vediamo la situazione distretto per distretto

Distretto 24 Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando

Nel Distretto 24 i casi totali segnalati sono stati 5 di cui alla scuola dell'infanzia 0, nella scuola primaria 2, nella secondaria di I grado 1, nella secondaria di II grado 2.

Distretto 25 Bagnoli, Fuorigrotta

Nel Distretto 25 i casi totali segnalati sono stati 6 di cui alla scuola dell'infanzia 1 (docente), alla scuola primaria 1 (docente), nella secondaria di I grado 1, nella secondaria di II grado 3. In totale sono stati posti in quarantena 21 contatti scolastici, tutti della scuola dell'infanzia. Infine 6 i familiari posti in quarantena.

Distretto 26 Pianura, Soccavo

Distretto 26 i casi totali segnalati sono stati 18 di cui alla scuola dell'infanzia 1, alla scuola primaria 6, nella secondaria di I grado 7 (di cui 1 docente), nella secondaria di II grado 4 (di cui 1 docente ed 1 elemento del personale scolastico non docente). In totale sono stati posti in quarantena 98 contatti scolastici di cui 18 infanzia, 38 primaria e 42 della secondaria di I grado. Infine 16 i familiari posti in quarantena.

Distretto 27 Arenella, Vomero

Distretto 27 i casi totali segnalati sono stati 7 di cui alla scuola dell'infanzia 1 (docente), alla scuola primaria 3 (di cui 1 docente), nella secondaria di I grado 2, nella secondaria di II grado 1. Infine 6 i familiari posti in quarantena.

Distretto 28 Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia

Nel Distretto 28 i casi totali segnalati sono stati 4 di cui alla scuola dell'infanzia 1, alla scuola primaria 0, nella secondaria di I grado 3 (di cui 1 docente), nella secondaria di II grado 0. In quarantena anche 2 familiari.

Distretto 29 Colli Aminei, S. Carlo all'Arena, Stella

Nel Distretto 29 i casi totali segnalati sono stati 13 di cui alla scuola dell'infanzia 0, alla scuola primaria 6, nella secondaria di I grado 5, nella secondaria di II grado 2. In quarantena anche 22 familiari.

Distretto 30 Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno

Nel Distretto 30 i casi totali segnalati sono stati 8 di cui alla scuola dell'infanzia 1, alla scuola primaria 3, nella secondaria di I grado 3, nella secondaria di II grado 1 (personale non docente). In quarantena anche 8 familiari.

Distretto 31 Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, S. Giuseppe Porto

Nel Distretto 31 i casi totali segnalati sono stati 5 di cui alla scuola dell'infanzia 0, alla scuola primaria 1, nella secondaria di I grado 0, nella secondaria di II grado 4. In totale sono stati posti in quarantena 42 contatti scolastici, tutti della secondaria di II grado.

Distretto 32 Barra, S. Giovanni, Ponticelli, Insediamento 167

Nel Distretto 32 i casi totali segnalati sono stati 13 di cui alla scuola dell'infanzia 1 (personale non docente), alla scuola primaria 6, nella secondaria di I grado 4, nella secondaria di II grado 2. In totale sono stati sottoposti alla quarantena 59 contatti scolastici di cui 29 della scuola dell'infanzia, 13 della primaria, 16 della secondaria di I grado e 1 della secondaria di II grado. In quarantena anche 12 familiari.

Distretto 33 Vicaria, S. Lorenzo, Poggioreale

Nel Distretto 33 i casi totali segnalati sono stati 6 di cui alla scuola dell'infanzia 1, alla scuola primaria 2, nella secondaria di I grado 1, nella secondaria di II grado 2.

Distretto 73 Isola di Capri

Nel Distretto 73 non si sono segnalati casi.