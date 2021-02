Ritorno in aula per le superiori: proteste e rivendicazioni degli studenti

Tornano le lezioni in presenza ma in molti istituti gli studenti hanno deciso di disertare le classi. Le loro ragioni

Oggi 1 febbraio è previsto il rientro in aula degli studenti delle superiori, questo dopo mesi di didattica a distanza causa Covid-19. La situazione non è semplice. In molte scuole sono previste agitazioni declinate in vari modi.

La protesta

Le manifestazioni sono state decise dopo giornate di discussioni in chat e video. Al 'Galileo Galilei' gli studenti hanno deciso di non rientrare, questo astenendosi anche dalla Dad. Al 'Fermi-Gadda' manifestazioni fuori scuola, stessa cosa al 'Vittorini'. Oggi e domani "sciopero" degli studenti del liceo 'Calamandrei'. Protesta all'esterno del 'Tito Lucrezio Caro', con domani tutti in Dad. Sciopero in presenza è in Dad al liceo 'Comenio', al 'Nitti', all'Isis 'De Nicola'.

Le richieste

I ragazzi chiedono didattica, socialità, e - in particolar modo - sicurezza. Altra nota dolente, i trasporti. Tra le richieste degli studenti c'è l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund per potenziare il trasporto pubblico.

Concordano che "la Dad non è scuola" ma ritengono non sia "scuola nemmeno quella in cui vogliono farci tornare adesso, le istituzioni hanno avuto mesi di tempo e fondi per prepararsi al rientro e mettere in atto il tanto sperato cambiamento strutturale che a gran voce abbiamo richiesto, ma hanno preferito concentrarsi sulla propaganda e sulla strumentalizzazione".

"Le scuole in cui torneremo - sottolineano - sono infatti le stesse che hanno chiuso prima a marzo e poi a ottobre".

Quanto fatto fin - concludono - qui dimostra "la totale disattenzione verso le esigenze e la tutela di tutti gli interessi degli studenti, oltre che la mancata e lacunosa organizzazione e comunicazione tra gli organi preposti a preparare il nostro rientro".

"Trasporti potenziati"

Per il primo giorno di ritorno a scuola delle superiori Anm ha potenziato il trasporto pubblico cittadino. Pare non si siano formati assembramenti alle fermate dei bus e alle stazioni della metro.