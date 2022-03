Scuola abbandonata da più di 30 anni ridotta in macerie: "Potrebbe crollare da un momento all'altro"

Tra Miano e Piscinola versa nel più completo abbandono, da più di 30, anni un'ex scuola media, la San Gaetano. "Continua ad implodere sulle proprie macerie sotto i colpi micidiali dell'incuria e del disinteresse. Un edificio, fagocitato dalla vegetazione e che potrebbe crollare da un momento all'altro. Un intero contesto ambientale sul territorio di due municipalità, la VII e l'VIII, completamente escluso dal mondo civile", è il grido di allarme lanciato su NapoliToday da Alfredo Di Domenico (Bukaman).

Incuria e degrado

"In trent'anni si sono avvicendate diverse amministrazioni comunali ma nessuna di esse, di fatto, ha mai preso in considerazione la soluzione di questo vergognoso problema", prosegue Bukaman, che chiede un immediato intervento per la messa in sicurezza e magari anche per una riqualificazione del luogo.