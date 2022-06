“F..k Lgbt”: la scritta sul manifesto del Vesuvio Pride

Scritte offensive sui manifesti che invitano a partecipare al 'Vesuvio Pride', in programma domani, sabato 4 giugno, a Torre Annunziata (Napoli). "Fuck Lgbt" è la scritta realizzata con la vernice ed impressa su un volantino. Intanto, gli organizzatori fanno sapere che hanno aderito al pride quasi 30 Comuni, con il patrocinio morale, riconosciuto anche da Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e Procida capitale della cultura.

"Decine di commercianti della città - spiegano dall'associazione Pride Vesuvio Rainbow - hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione dell'evento e attendono con trepidazione il corteo. Tante le scuole e tantissime le associazioni aderenti. Non ci fermeremo di certo per l'azione vigliacca di qualche vandalo. Torre Annunziata ha bisogno di arte, cultura e bello, tutto ciò che è dentro questo Pride storico che apre la stagione dei pride in Italia dopo due anni di durissima pandemia".