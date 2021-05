Vandalizzate casa e auto di un tifoso del Napoli a Bergamo: le immagini

Si celerebbe un nuovo caso di discriminazione territoriale dietro le scritte comparse sui muri della casa di un socio del Club Napoli Bergamo. Il fatto è stato denunciato dallo stesso direttivo "Bergamo azzurra": "Il Direttivo del Club Napoli Bergamo azzurra insieme a tutti i suoi soci esprimono la propria indignazione ed il massimo sostegno ad Enzo Celentano e sua mamma Imma, per gli ignobili e deprecabili atti vandalici che ormai da tre giorni sono costretti a subire. Frasi ingiuriose a sfondo discriminatorio sono state apposte in modo vigliacco e intimidatorio sui muri di casa e sul suo pianerottolo, spingendosi sin anzi la porta della sua abitazione, ed è stata anche vandalizzata la sua auto con vernice sulla carrozzeria e tagliato i pneumatici.

Enzo oltre ad essere socio del Club Napoli Bergamo Azzurra è anche collaboratore del Direttivo con mansione di Responsabile Sede, la sua attività Bar Tavola calda "Amici dello sport" ospita nei suoi locali Bergamo Azzurra da 5 anni ed è un tutt'uno con i nostri ideali e principi di non violenza e difesa dei migliori principi e presupposti sportivi e culturali. Enzo insieme a sua madre Imma, hanno creato una realtà imprenditoriale ben radicata nel quartiere Malpensata di Bergamo, sono stati da sempre costruttori di rapporti sereni tra tifoseria napoletana e bergamasca, mai in 5 anni ci sono stati episodi di tale gravità e portata.

Nel corso degli anni molto spesso con le gare in contemporanea in TV, Enzo si è sempre attivato per costruire buoni rapporti e nel suo piccolo per cercare di cambiare le cose, promuovendo e organizzando le visioni di Napoli Atalanta nella nostra sede, sempre nel nome della sportività e della convivialità e rispetto reciproco e non c'è mai stato un problema, mai una discussione anzi dopo la partita in qualsiasi modo finiva Enzo era solito organizzare dei pacifici "terzi tempi" fra il club e i tifosi atalantini.

Inoltre Enzo si è sempre prodigato e ha sostenuto da sempre tutte le iniziative di solidarietà sul territorio promosse dal nostro Club spesso con contributi economicamente onerosi, non ultima la donazione all'Ospedale degli Alpini in Fiera fatta da Bergamo Azzurra in collaborazione con altri Club Napoli e precisamente Novara, La Spezia e Arezzo.

Questi deplorevoli atti fanno emergere e danno risalto ad un problema che ormai, inutile negarlo, esiste e ancor oggi produce gesti sconsiderati, commessi da persone altrettanto ignoranti e sconsiderate che per fortuna non rappresentano la maggioranza della popolazione bergamasca ma che comunque ne macchiano la rispettabilità e l'onore. Queste persone vanno isolate, condannate ma sopratutto trovate! Colpendo Enzo si è colpita per l'ennesima volta Napoli e di riflesso tutti noi del Club Napoli Bergamo azzurra.

Il Direttivo e tutti i Soci si auspicano che a questo grave episodio venga data la giusta attenzione e che i responsabili vengano perseguiti come giusto che sia, fino ad allora Bergamo Azzurra nel rigettare questi episodi, si attiverà con tutte le sue forze per combattere e contrastare queste ignobili e deplorevoli azioni. Il grande filosofo napoletano Luciano De Crescenzo diceva: "Dovunque sono andato nel mondo ho visto che c’era bisogno di un poco di Napoli" , noi di Bergamo Azzurra insieme a Enzo e Imma faremo sempre il possibile affinché questo pensiero non venga mai disatteso, niente e nessuno ci potrà mai fermare...tantomeno la violenza!