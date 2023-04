Scritta per Ugo Russo alla stazione Museo: il deputato Borrelli insorge

"Abbiamo ricevuto la segnalazione fotografica da parte di alcuni cittadini indignati che immortala un'enorme scritta comparsa nella notte sul muro esterno della stazione Metro Museo a via Foria, appena ripulito, recante il messaggio 'Verità e giustizia per Ugo Russo' il baby rapinatore ucciso dopo aver tentato di rapinare un carabiniere in borghese a Santa Lucia. Ancora una volta, dunque, si chiede giustizia attraverso atti di teppismo. Non è la prima volta visto che in passato si è 'chiesta giustizia' assaltando l'ospedale Vecchio Pellegrini, sparando all'esterno di una caserma dei carabinieri, imbrattando le strade cittadine con scritte e un murale che poi è stato cancellato su ordine del Tribunale. Non è così che funziona in una società civile".

Così il deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la segnalazione fotografica. "Noi continueremo a chiedere verità e giustizia per tutte le vittime dei criminali con l'unico modo che conosciamo: rispettando le regole. Per questo - conclude Borrelli - chiedo che la scritta venga subito rimossa".