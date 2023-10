Vandalismo alla Basilica di Santa Chiara, scritta offensiva in lingua inglese: la denuncia del Comitato di Portosalvo

Brutto episodio di vandalismo in uno dei luoghi simbolo della città di Napoli. A denunciarlo è il Comitato di Portosalvo.

"Vergogna nel sito Unesco. Gravissimo insulto contro i turisti stranieri nel cuore del centro storico di Napoli. Una frase in lingua inglese, estremamente offensiva, campeggia in bella vista sul basamento della torre campanaria della basilica di Santa Chiara alla faccia dei visitatori. Il Comitato di Portosalvo stigmatizza la situazione e chiede al Comune e alla Municipalità di provvedere alla immediata rimozione", scrive il presidente del comitato Antonio Pariante in un post su Facebook, allegando la foto della scritta.