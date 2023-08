Minacce su un cartellone pubblicitario contro la polizia a piazza Garibaldi

Una scritta non facilmente decifrabile, ma di certo minacciosa e con la polizia come bersaglio, è comparsa stamani a Napoli in cima a un palazzo che affaccia sulla centrale piazza Garibaldi.

Per eseguirla, ignoti hanno danneggiato una delle porte dello stabile per raggiungere il tetto e imbrattare il cartellone pubblicitario che lo sormonta, in quel momento privo di inserzioni, mettendo sul nero del telone le lettere bianche per comporre 'police' con la i il cui puntino è trasformato in una faccia con orecchie a punta e denti visibili, '1', il simbolo dell'euro, 'Cqvn' con la q che sembra una faccia e la n chiusa da una freccia verso l'altro. Indagini in corso.