Coronavirus, screening gratuito per tutta la popolazione di Piano di Sorrento

Screening gratuito con test rapidi e tamponi a tutta la popolazione di Piano di Sorrento, dopo i casi di positività di quattro dipendenti di un bar nel comune della penisola sorrentina. E' quanto annunciato alla cittadinanza dal sindaco Vincenzo Iaccarino.

"D'intesa con la Direzione Generale della AslNa3sud, nella persona del direttore Generale ing Gennaro Sosto abbiamo predisposto in sinergia con il Servizio di Prevenzione uno screening di tutta la popolazione di Piano di Sorrento per i giorni lunedì 17 e martedì 18 agosto a partire dalle ore 8.30 alle 21

Le sedi operative saranno:

1) Scuola Media Massa(loc Trinità)

2) Ex Clinica San Michele sede USCA (via Carlo Amalfi)

3) Scuola Media Amalfi( via Ciampa)

Tutti adulti giovani anziani e bambini potranno sottoporsi al test rapido e/o tampone nasofaringeo.

Lunedì i cognomi dalla A alla L

Martedì i cognomi dalla M alla Z

sulla base del seggio dove ci si reca a votare e cioè:

Sezioni 1 - 2- 3 Scuola Media Amalfi via Ciampa

Sezione 4 - 5 - 6 - 7 Clinica San Michele( sede USCA) Via Carlo Amalfi

Sezione 8 - 9 - 10 -11-12-13 Scuola Media Massa loc Trinità

Responsabile dr Antonio Coppola

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La nostra Protezione Civile presiederà nelle sedi indicate", spiega il sindaco Iaccarino in una nota.