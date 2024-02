Nell'ultima settimana 49 scosse nei Campi flegrei: i dati

Nella settimana dal 5 all’11 febbraio 2024, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 49 terremoti con magnitudo massima pari a 2. Dalle 6.25 dell'11 febbraio è stato registrato uno sciame sismico costituito da 14 terremoti con magnitudo massima di 1.7. avvenuti nell’area Pisciarelli, Solfatara. È quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano - sezione di Napoli. Dagli inizi del 2024 il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 10±3 mm/mese alla stazione di Rione Terra.

"Non si segnalano - si legge nel documento - variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nel periodo di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti". Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato un valore medio di ~95°C, temperatura di condensazione del fluido fumarolico. Nella polla di Pisciarelli permane la presenza del liquido. "Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato - si legge ancora - non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".