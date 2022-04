Scossa di terremoto: il video di Gianfranco Gallo

La scossa è stata avvertita in diverse zone d'Italia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita, questa sera, a Napoli e provincia. Paura tra i cittadini che hanno inondato i social di segnalazioni. La scossa, avvertita anche in altre zone del Centro-Sud, secondo gli esperti, ha avuto epicentro in Bosnia.

La scossa ha fatto registrare una magnitudo di 6.0 gradi, ad una profondità di 10 chilometri. L'evento sismico, ondulatorio, ha fatto scattare il panico all'ombra del Vesuvio. In alcune zone vengono segnalate anche persone in strada. Al momento non risultano feriti, anche se giungono notizie di un crollo ad Afragola.

Ad allertare molti cittadini anche l'oscillazione dei lampadari. Tanti i ivideo che stanno circolando sui social in questi minuti come quello del noto attore napoletano Gianfranco Gallo.