Campi Flegrei, nuova scossa in mattinata: "Avvertita dalla popolazione"

L’Osservatorio Vesuviano ha rivelato un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0,3 localizzata in Via Artiaco Il sisma si è prodotto alle ore 10:34, ora locale, alla profondità di 2,6 km.

L’evento - fa sapere il Comune di Pozzuoli - potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro.

In effetti la scossa è stata avvertita dai residenti in zona e non solo. Sono tante, infatti, le segnalazioni condivise anche sui social. Alcune di queste arrivano anche da Napoli città e provincia.