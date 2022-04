Trema ancora la terra ai Campi Flegrei: questa mattina una nuova scossa

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questa mattina ai Campi Flegrei. Tante le segnalazioni sui social dei residenti impauriti. La scossa, avvertita anche a Napoli, non è stata particolarmente forte, rispetto soprattutto a quelle registrate qualche giorno fa, ma ha comunque messo in allerta i cittadini.

L'evento sismico, in particolare, secondo quanto riporta l'Osservatorio Vesuviano, è stato registrato alle 10:36, ad una rpofondità di 2,6 chilometri, con una magnitudo del 1.2. Al momento non si registrano danni a cose e persone. Per i cittadini che hanno avvertito la scossa, come detto, solo tanta paura.