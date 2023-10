Notte di scosse nel Golfo: tornano a tremare i Campi Flegrei

Notte di scosse - l'ennesima - per i Campi Flegrei. L'Osservatorio Vesuviano ha, infatti, rilevato circa 12 scosse a partire dalle 3. La più significativa - sentita chiaramente anche dai residenti della zona - è stata registrata alle 6,42. L'evento sismico, ad una profondità di 4,9 Km, ha una mangitudo di 2.2. Tante le segnalazioni dei cittadini spaventati anche sui social.

Intanto, una comunicazione è stata diffusa anche dal Comune di Pozzuoli che sui social scrive: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0,3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 03:15, ora locale, alla profondità di 4,1 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree costiere".

Qualche ora dopo, invece, lo stesso Comune ha informato dello sciame sismico in atto: "L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 06.52 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 6 terremoti con magnitudo massima Md≥ 0.0 e una magnitudo massima Md=2.2± 0.3".