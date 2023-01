Nuova scossa ai Campi Flegrei, paura tra i residenti: "Abbiamo sentito un boato"

Torna a tremare la terra nell'area Flegrea. Poco prima delle 15, come rilevato dall'Osservatorio Vesuaviano, è stata registrata una scossa di 2.1 ad una profondità di 1,8 chilometri.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Sono tante, infatti, le segnalazioni anche sui social. L'evento sismico è stato avvertito in diverse zone dell'area Flegrea - come detto - ma anche in diversi punti di Napoli.

L'Osservatorio Vesuviano ha registrato anche altre scosse, ma tutte lievi.

Avvertiti dei boati

Questo il comunicato del Comune di Pozzuoli. "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0,3 localizzato in zona Vulcano Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 14:54, ora locale, alla profondità di 1.8 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (https://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei".