Banda del buco prepara colpo in posta: carabinieri scoprono il tunnel e sventano il furto

I carabinieri di Giugliano sono intervenuti in via I Maggio, nei pressi dell’ufficio postale perché hanno rilevato uno scavo sotterraneo. Dall’ispezione di un primo tombino è stata trovata una trave di legno a copertura dell’ingresso alle fogne, già sotto al livello della strada.

Su una delle pareti un piccolo foro, forse un primo test di scavo. In un altro tombino, a circa 30 metri dal primo e non lontano da un bar, carabinieri e operai incaricati dal comune hanno trovato un altro tunnel: circa 20 metri la lunghezza, 90 cm il diametro. Se ultimato, dalle fognature avrebbe condotto fino all’ufficio postale. La galleria è stata cementata. Indagini in corso per chiarire l'intera vicenda.