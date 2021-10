In giro senza patente e con documenti falsi: arrestato

Questa notte i carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato per possesso di documenti di identità falsi un 27enne di etnia rom. I carabinieri lo hanno fermato a Qualiano mentre era a bordo della sua auto nonostante non avesse mai conseguito la patente.

Durante gli accertamenti il ragazzo esibiva ai Carabinieri una carta di identità elettronica intestata a lui ma i primi accertamenti hanno permesso di constatare che si trattasse di un documento falso. Arrestato, il 27enne è in attesa di giudizio.