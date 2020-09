Droga e proiettili tra le case popolari, il sequestro

È stato portato a termine un sequestro nel complesso popolare “ex legge 219” di Castello di Cisterna.

I carabinieri della locale sezione operativa, infatti, hanno rinvenuto in via De Filippo - in un’area comune – 81 stecchette di hashish (105 i grammi complessivi), 248 dosi di cocaina (70 grammi), una pistola giocattolo Bruni mod. 92 (senza tappo rosso), 12 cartucce cal. 7,65 e un caricatore vuoto per kalashnikov.

Il materiale sequestrato era stato parzialmente interrato e occultato in buste di plastica.