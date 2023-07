Scorribande di scooter a piazza Dante: "Vorrei tanto portare mia figlia a giocare la sera, ma vince l'inciviltà"

Chiunque ha dei figli sa quanto è difficile trovare degli spazi ad hoc nel centro di Napoli. Quei pochi che ci sono o sono tenuti male (per usare un eufemismo) o sono nel degrado totale. Piazza Dante, distesa di cemento a cielo aperto, può rappresentare nelle ore notturne, quando il caldo non "brucia" l'asfalto, un luogo ludico per bimbi che si accontentano di un pallone e magari di un giro in bici. Peccato che data la totale assenza di controlli e nonostante la ztl imperversino ad ogni ora del giorno scooter che sfrecciano tra i carrozzini. Per puro caso non si sono verificati incidenti di rilievo finora.

"Vorrei tanto portare mia figlia la sera"

Tale condizione è stata segnalata anche da un residente al deputato Francesco Emilio Borrelli: "La sera vorrei tanto portare mia figlia a giocare e fare due passi a Piazza Dante ma non è possibile. La zona pedonale è diventata una specie di pista da moto cross. Questi ragazzini che corrono impazzita sui loro scooter, per altro senza casco, sono un pericolo per noi e soprattutto per i più piccoli. Prima anche accada qualcosa di molto spiacevole, servono duri interventi e il ripristino della legalità della sicurezza".