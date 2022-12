A bordo di uno scooter rubato prova a scappare dalla polizia: inseguimento e denuncia

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Diomede Marvasi, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di diversi attrezzi atti allo scasso; inoltre, hanno accertato che il blocco accensione del motorino presentava segni di effrazione e che lo stesso risultava provento di furto.

Un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione, resistenza a P.U. e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.