Stadio, nel parcheggio folli gare di velocità. La denuncia: "Siamo esasperati" | VIDEO

"Continuano ad arrivare video inviati da residenti esasperati che denunciano il fatto che l’area parcheggio esterna allo stadio San Paolo, tra il settore Distinti e la Curva A, tutte le notti diventa una pista da rodeo per gli scooter". Così il consigliere regionale Borrelli a proposito dello stadio Maradona di Fuorigrotta.

"Gare di velocità, impennate, corse a ostacoli tra i passanti e le auto in sosta, animate per lo più da giovanissimi - sottolinea Borrelli - Puntualmente senza caschi e senza alcun timore di procurare danni a loro stessi e ai malcapitati che hanno la sventura di incrociarli".

"Occorre - è la soluzione del consigliere regionale di maggioranza - presidiare costantemente quest’area per evitare che questi comportamenti diventino pericolose consuetudini fino a quando non ci troveremo di fronte all’irreparabile. Non possiamo consentirci di lasciare porzioni del nostro territorio in balìa di acrobati da strapazzo in sella agli scooter”.