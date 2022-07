Violento scontro tra auto e scooter: grave una bambina di 6 anni

Violento sconro tra uno scooter e un'auto sulla Panoramica del Vesuvio. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, 27 luglio, verso le 19,30. Nel territorio tra Terzigno e Boscoreale, per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Ad avere la peggio sono state le persone sul mezzo a due ruote. Si tratterebbe di un'intera famiglia di Torre del Greco composta da padre, madre e figlia, anche se al momento non è stato confermato che sul mezzo fossero in tre.

Immediati i soccorsi. Padre e figlia sono stati trasportati all'ospedale Nola, ma le condizioni serie della bambina potrebbero far pensare ad un trasferimento al Santobono di Napoli. I feriti, per i sanitari, sono gravi, ma non in pericolo di vita. Sul fatto indagano i carabinieri di Terzigno.