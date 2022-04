Tremendo scontro in pieno centro: automobilista incastrato tra le lamiere - VIDEO

Oggi, alle ore 14'36, i Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuta a Baiano nella centralissima via Malta, dove due autovetture si sono scontrate. A bordo di una delle auto una donna, ed un uomo di 68 anni nato nel Napoletano e residente a Quadrelle rimasto incastrato nell'abitacolo, e dopo essere stato liberato è stato affidato ai sanitari del 118; i due venivano trasportati insieme al conducente dell'altra auto, anche lui rimasto ferito, presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I due veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.