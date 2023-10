Verona-Napoli, clima infuocato: tensioni con la polizia e scontri tra tifoserie

Stamattina si sono verificate tensioni tra tifosi del Napoli giunte a Verona per assistere alla partita tra Hellas e azzurri e forze dell'ordine. Gli episodi si sono verificati in alcuni luoghi della città veneta tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi, dove la partita si disputerà a partire dalle 15.

Secondo quanto riportato dalle agenzie, alcune decine di tifosi partenopei avrebbero "creato disagi" tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove pare gli ultras abbiano lanciato fumogeni. Alcuni di essi sono stati bloccati e portati in Questura per l'identificazione. Sul posto anche la municipale veronese per gestire la viabilità.

Intanto intorno alle ore 10 sostenitori del Verona, nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord dello stadio, sono venuti a contatto con una cinquantina di tifosi del Napoli.

Sono 3.223 i biglietti venduti alla tifoseria napoletana per assistere al match di oggi.