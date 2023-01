Scontri tra ultras: a rischio per un mese le trasferte dei tifosi di Napoli e Roma

Potrebbe essere definito domani lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli, disposto per un determinato periodo di tempo. Con ogni probabilità la decisione verrà presa dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, con un decreto ad hoc. Il divieto potrebbe estendersi dunque a più di una partita, probabilmente per oltre un mese.

L'unico precedente di questo tipo, in questo caso, riguarda il provvedimento firmato nel 2014 dall'allora ministro Alfano, che vietò le trasferte ai tifosi dell'Atalanta per tre mesi, a seguito di gravi episodi di violenza verificatisi al termine di un incontro.