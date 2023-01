Scontri tra ultras di Napoli e Roma, Piantedosi: "Quattro gli arresti. Divieto trasferte? Vediamo"

"E' una cosa vergognosa, della quale stiamo prendendo atto e stiamo già immaginando le controffensive. Noi avevamo fatto un'azione di prevenzione limitata alla possibilità che si incrociassero all'interno dell'autogrill, come poi avviene spesso. Ogni domenica impegniamo migliaia di uomini sparsi sulla rete autostradale per prevenire l'incrocio tra tifoserie, come avvenuto in questo caso. Era difficilmente immaginabile il livello di improntitudine di queste persone, che sono arrivate con mezzi privati, quindi in ordine sparso, proprio per evitare controlli. Noi abbiamo evitato innanzitutto lo scontro tra le persone, poi adesso stiamo procedendo, ci sono già stati quattro arresti. Sono pochi perchè purtroppo l'arresto con flagranza differita è consentito solo in un tempo limitato. Per tutte le persone che saranno identificate, prendo l'impegno, ci saranno decine di provvedimenti individuali, oltre che procedimenti penali e provvedimenti amministrati, come i Daspo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato degli scontri tra ultras di Napoli e Roma avvenuti in autostrada domenica scorsa nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione di "La7", "L'aria che tira".

"Io voglio condividere con i vertici di Figc e Lega Calcio una linea di rigore, non solo quando c'è l'emotività dell'episodio avvenuto a caldo. Poi darò indicazioni all'Osservatorio per le manifestazioni sportive affinchè ci sia un'impostazione di massima prevenzione. Divieti di trasferte? Vediamo, quando avremo dei segnali, secondo un principio di massima precauzione. Sperimenteremo innanzitutto le leggi esistenti, che credo offrano già degli strumenti e degli spunti. Le leggi non risolvono di per sè tutto", ha aggiunto il numero uno del Viminale.