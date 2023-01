Scontri tra ultras di Napoli e Roma: "Il Ministero sta valutando misure di prevenzione più stringenti"

“È stato un incontro molto positivo e come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi e tutti coloro che hanno partecipato compresa la Figc. Il focus è stato la questione della sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Si sono portati i dati di quello che è avvenuto negli ultimi anni, dove in realtà il numero degli scontri fortunatamente, al di là della pausa Covid, è diminuito. Questa collaborazione, quindi, procederà in modo ancora più intenso. Il Ministero dell’Interno, che è l'autorità competente, sta valutando l’adozione di misure di prevenzione anche più stringenti rispetto a quelle attuali e sta procedendo con tutti gli accertamenti sui fatti che sono avvenuti”. Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato ai giornalisti al termine dell’incontro che si è tenuto al Viminale tra il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed i vertici del calcio italiano, con la partecipazione del ministro della sport Andrea Abodi, dopo gli scontri tra ultras del Napoli e della Roma avvenuti domenica scorsa sull’A1.

“Provvedimenti? Sono ora in corso di valutazione nell’osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell’Interno”, ha aggiunto Casini.

Nel pomeriggio, intanto, è prevista la riunione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. "Darò indicazioni all'Osservatorio per le manifestazioni sportive affinchè ci sia un'impostazione di massima prevenzione. Divieti di trasferte? Vediamo, quando avremo dei segnali, secondo un principio di massima precauzione", aveva detto ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso di un'intervista rilasciata a La7.