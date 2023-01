Scontri tra ultras di Napoli e Roma: da questore di Arezzo arrivano nove Daspo

Il questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ha emesso nove daspo nei confronti di tre ultrà della Roma e sei del Napoli che avrebbero partecipato agli scontri avvenuti domenica 8 gennaio, lungo il tratto aretino dell'autostrada A1, nei pressi dell'area di servizio di Badia al Pino.Quattro dei nove daspo sono stati inflitti agli arrestati dei giorni scorsi, tre tifosi romanisti e un napoletano, tutti scarcerati (peraltro solo uno degli arresti è stato convalidato, quello operato dalla Questura di Arezzo dell'ultrà ferito e medicato in ospedale). Alcuni dei nove tifosi colpiti dal daspo sono risultati recidivi e pertanto l'entità della misura applicata del divieto è di 5 anni.

Tra i nove colpiti dal provvedimento di divieto di partecipare e assistere a manifestazioni sportive ci sono anche tifosi per i quali scatta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: in questo caso, trattandosi di un provvedimento cautelare personale coercitivo, l'iter prevede l'emissione del provvedimento da parte del questore e la sua comunicazione all'interessato. Per cinque daspati la Procura di Arezzo, che nel frattempo ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti, ha chiesto la convalida al giudice per le indagini preliminari.