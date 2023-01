Scontri tra ultras in autostrada, Manfredi e Gualtieri: "Napoli e Roma città amiche. No a violenza senza senso"

"Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Napoli e Roma sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, via Twitter, ha commentato quanto accaduto nella giornata di domenica sull'autostrada A1 nell'area di servizio Badia al Pino, nella zona di Arezzo, dove ultras di Napoli e Roma si sono scontrati violentemente causando anche il blocco della viabilità.

Gli scontri in autostrada tra #tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Napoli e Roma sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) January 8, 2023

Un tweet congiunto a quello del collega partenopeo è stato pubblicato anche dal primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri.

Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) January 8, 2023

Tante le reazioni dal mondo politico su quanto accaduto, tra cui anche quella del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini: "Questi non sono tifosi. Autostrada chiusa e viaggiatori italiani bloccati? Paghino tutti i danni di tasca loro, e mai più allo stadio".