Scontri tra ultras in Curva B durante Napoli-Milan, la polizia arresta due persone

In riferimento agli scontri tra gruppi ultras avvenuti domenica sera sugli spalti della Curva B nel corso del primo tempo di Napoli-Milan, le indagini della Digos, svolte anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio Diego Armando Maradona, hanno condotto, questa mattina, all’arresto in flagranza differita di un 32enne napoletano ed un 37enne della provincia di Benevento, entrambi con precedenti di polizia.

I due, aderenti al gruppo "Ultras 72" secondo quanto reso noto dalla Questura di Napoli, sono stati arrestati per possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive e per rissa aggravata.

Nei loro confronti, inoltre, sono stati emessi due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) della durata di 5 anni.

Il questore Giuliano: "Noi teniamo molto alla sicurezza nello stadio"

“Noi teniamo tanto alla sicurezza nello stadio e teniamo a fare in modo che certi episodi non accadano sugli spalti. La maggior parte dei tifosi presenti allo stadio si comporta in modo esemplare. I protagonisti di quegli scontri sono solo poche centinaia e non vanno accomunati a coloro che rispettano la regole e che vogliono godersi la partita. Le regole per portare bandiere e striscioni prevedono una domanda preventiva da rivolgere alla Questura che, successivamente, fa delle verifiche riguardo il contenuto e il materiale di striscioni e bandiere prima di concedere l’autorizzazione a far entrare il materiale. La contestazione con mezzi legali e pacifici è assolutamente possibile, noi non perseguiamo chi contesta in maniera pacifica". Così il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di quanto accaduto domenica sera allo stadio Maradona.