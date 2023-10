Verona-Napoli rovinata dagli scontri: 600 tifosi coinvolti

È di quasi 600 tifosi identificati il bilancio della giornata della partita Verona-Napoli iniziata già dalle prime ore del mattino con l'arrivo in città di oltre 400 ultra a bordo di auto private e minivan. Trecentocinquanta napoletani questa mattina e, in serata, oltre 200 dell'Hellas che avevano cercato di raggiungere gli ospiti contenuti dalle forze dell'ordine.

Una giornata difficile che solo grazie alla professionalità delle forze in campo non è sfociata in incidenti gravi. Di questo impegno e senso di equilibrio il questore di Verona ha dato merito agli operatori dei reparti ed al personale della territoriale. "Di tale attestazione di merito - ha fatto sapere - non mancherà una successiva formalizzazione che sottolinei il giusto merito".