Scontri tifosi: "Azione premeditata, scarse informazioni da polizia tedesca"

Dopo la serata di guerriglia causata dagli ultras dell'Union Berlino, in città per la partita di Champions League, parla il questore di Napoli: "Evitato contatto con i napoletani, abbiamo fatto il massimo con i mezzi a disposizione"

E' stata un'azione premeditata quella degli ultras dell'Union Berlino che nella tarda serata di ieri, 7 novembre, hanno causato una vera e propria guerriglia nel centro di Napoli. A sostenerlo è il questore Maurizio Agricola durante la conferenza stampa convocata in seguito agli scontri. "Scontri cercati più volte dai tifosi tedeschi con gli uomini e le donne della polizia - ci tiene a precisare il questore - perché siamo riusciti a evitare il contatto con i napoletani che si erano organizzati per fronteggiarli. Se le due tifoserie si fossero incontrate il bilancio sarebbe stato estremamente più grave. Con i mezzi a disposizione abbiamo fatto il massimo".

Il report della Questura racconta di 11 arresti, qualche agente ferito e qualche vetrina spaccata. I disordini si sono registrati in particolare nella zona di Piazza Dante e Via Monteoliveto. Non solo ultras dell'Union Berlino, in città per la partita di Champions League, ma anche del Borussia Monchengladbach, storici rivali dei partenopei e gemellati con i berlinesi. L'accusa è di devastazione. Nello specifico, i supporter hanno danneggiato automobili in sosta e arredo urbano, oltre a reiterate aggressioni agli agenti con sanpietrini, mazze, aste di metallo e di legno e con lancio di petardi. Il corteo violento è stato poi incanalato su corso Umberto e all'altezza di piazza Nicola Amore, di fronte allo sbarramento dei blindati, si è disperso nei vicoli del centro fino al rientro negli alberghi di piazza Garibaldi.

Tra le righe, Agricola ha fatto intendere che dalla polizia tedesca ci sarebbe stata meno collaborazione di quella richiesta: "Ci sono state fornite informazioni scarse e incomplete da altre forze di polizia in merito ai flussi, agli orari di arrivo e ai mezzi con cui gli ultras si sono recati a Napoli". Massima allerta per la giornata odierna, 8 novembre. Se ieri sera le forze dell'ordine hanno dovuto fronteggiare 250 tedeschi, la previsione per oggi è di poco meno di 3mila persone (i biglietti venduti per gli ospiti sono circa 2.400). Saranno 900 gli uomini a disposizione. Come da prassi, il grosso dei tifosi stranieri sarà incanalato verso i bus che partiranno alla Stazione Marittima. Come sempre, attenzione a coloro che si muoveranno in autonomia e alla possibilità di contatto tra le due tifoserie. Nella mente dei cittadini napoletani sono ancora vive le immagini del disastro compiuto dai tifosi dell'Eintracht Francoforte lo scorso inverno.