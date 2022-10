Maxi rissa tra tifosi del Napoli e dell'Ajax: le immagini fanno il giro dei social - VIDEO

Scontri tra tifosi del Napoli e dell’Ajax si sono verificati ieri, alla vigilia della partita di Champions. Due le risse nel cuore della città. Nel corso di una di queste un tifoso olandese è stato accoltellato.

Una prima rissa si sarebbe verificata in via Medina dove i supporters olandesi si erano riuniti in una pizzeria. A quanto pare, il gruppo è stato raggiunto da una ventina di tifosi partenopei armati di mazze e caschi. Successivamente, i tifosi olandesi si sarebbero scontrati anche con la Polizia in via Cesario Console. Le immagini sono state diffuse dal consigliere regionale Borrelli.

Inoltre, sempre ieri, un tifoso dell'Ajax è stato accerchiato e ferito con un coltello. Il fatto è avvenuto in piazza Bellini. Sull'episodio indaga la Digos.

Video di Andrea Gennuso