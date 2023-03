Scontri tra tifosi del Napoli e dell'Eintracht, a fuoco una volante della Polizia: caos a piazza del Gesù (VIDEO E FOTO)

Attimi di terrore a piazza del Gesù. Protagonisti in negativo sempre gli ultrà dell'Eintracht che sono stati bloccati in quell'area per evitare che continuassero a girare per la città. Il concentramento dei tedeschi ha però causato l'arrivo degli ultrà del Napoli che hanno dato vita a un confronto a distanza fatto di lanci di oggetti.

La tensione è altissima e a farne le spese è stata anche una volante della polizia che è stata data alle fiamme. Centinaia di agenti in assetto anti-sommossa sono sul posto a formare un cordone intorno ai supporter tedeschi che al momento non possono lasciare la piazza ma rappresentano anche allo stesso tempo un bersaglio. Danni anche alle attività commerciali del posto e piazza completamente blindata.