Scontri a viale Marconi: la nota della Questura

"La pressione esercitata dai manifestanti sui poliziotti ha schiacciato i reparti inquadrati verso la recinzione della sede Rai e ciò ha determinato una reazione di alleggerimento che ha chiaramente impedito l'interlocuzione con i manifestanti circa le loro reali intenzioni": così una nota della Questura di Napoli motiva i fatti accaduti nella tarda mattinata di oggi in viale Marconi, con cariche e feriti non solo tra i manifestanti ma anche tra gli agenti.

A dover ricorrere alle cure dei sanitari, in totale, precisa infatti la Questura, cinque appartenenti alla Polizia di Stato, tra cui il dirigente del servizio di Ordine Pubblico, due dipendenti del Commissariato San Paolo e altri due operatori del Reparto Mobile di Napoli. Per 4 operatori una prognosi di 10 giorni e per uno di 20 giorni.