Scontri fuori dalla Rai, il video diffuso dalla questura. I manifestanti: "Domani nuovo presidio"

La questura ha diffuso in queste ore un video, girato dagli studi Rai di Napoli, relativo agli scontri del 13 febbraio scorso avvenuti all'esterno dell'edificio di viale Marconi a Fuorigrotta. Stamane è stata notificata nei confronti di quattro presunti partecipanti la misura cautelare dell'obbligo di presentarsi presso la polizia giudiziaria, con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La manifestazione, pro Palestina, si tenne intorno alle 11 e vide partecipare diverse sigle tra cui Potere al popolo, Iskra, Movimento disoccupati 7 novembre, Si Cobas e Usb. Nel tentativo di entrare negli studi napoletani dell'emittente pubblica rimasero feriti sei manifestanti e un poliziotto. L'obbiettivo dei manifestanti, all'indomani del comunicato letto in televisione da Mara Venier volto a stigmatizzare la posizione anti-genocidio del cantante Ghali, era piazzare uno striscione davanti all'ingresso degli studi e chiedere un incontro con un dirigente Rai affinché il TgR riportasse la posizione della comunità palestinese campana in merito a quanto accadeva (e ancora accade) nella Striscia di Gaza.

I manifestanti però trovarono ad attenderli numerosi agenti in assetto anti-sommossa, come comunicato dalla stessa questura oggi già consapevoli della manifestazione. Si è trattato, secondo i partecipanti al sit-in, di una reazione spropositata da parte della polizia: "Avevamo chiesto un incontro e di poter mettere lo striscione - ha raccontato a NapoliToday Giuliano Granato di Potere al popolo - e ci hanno caricato e manganellato. È stato versato sangue di diversi attivisti oggi". Alla manifestazione era presente anche l'ex sindaco Luigi de Magistris, che stigmatizzò la vicenda come "una delle pagine più buie della Repubblica. La Rai che censura un artista e lo fa non esprimendo un desiderio generale di pace, ma schierandosi apertamente accanto a Israele che sta compiendo un genocidio. Gli scontri di oggi sono la conseguenza del clima che si respira nel Paese".

Nuovo presidio

"Giovedi 18 luglio, Presidio h 10, Sede Rai via Marconi". Le sigle che parteciparono alla manifestazione di cinque mesi fa si sono date nuovamente appuntamento domani alle ore 10 all'esterno della Rai di napoli. "Stamattina quattro compagni e compagne appartenenti al Laboratorio Politico lskra, al SI Cobas Napoli e Caserta, al Movimento Disoccupati 7 Novembre sono stati condotti in questura centrale per notificare la misura degli obblighi di firma in relazione alla manifestazione del 13 febbraio alla Rai in solidarietà al popolo palestinese e contro le parole dell'Ad Roberto Sergio - fanno sapere gli attivisti - Le misure notificate sono la risultante di in una inchiesta più ampia che puntava addirittura a comminare divieti di dimora per 18 dei partecipanti alla iniziativa di solidarietà. Una richiesta spropositata, un tentativo di criminalizzare un presidio molto partecipato che contestava legittimamente l'utilizzo politico della tv di Stato in favore dello stato di lsraele".

"Nel clima internazionale di tendenza alla guerra - concludono - mentre è in atto il genocidio del popolo palestinese, continua ľescalation repressiva ai danni di chi solidarizza con popoli in lotta, alza la testa e si oppone alle politiche guerrafondaie del governo Meloni e alle conseguenze della economia di guerra. Il 13 febbraio, sotto la Rai, c'eravamo tutti e tutte: domani saremo di nuovo a ribadirlo".