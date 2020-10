Manifestazione contro il coprifuoco, guerriglia urbana a Napoli|VIDEO

Scontri si stanno verificando con esplosione di petardi e lancio di oggetti contro gli uomini in divisa. Le forze dell'ordine hanno lanciato la carica con lancio di lacrimogeni. Secondo le prime informazioni ci sarebbe anche un carabiniere ferito dopo essere stato accerchiato da sei o sette manifestanti. Il traffico è stato completamente bloccato dalle persone in corteo tra le auto che non hanno ancora lasciato la zona. Aggrediti i giornalisti e picchiata in diretta la troupe di Sky. I manifestanti hanno forzato il blocco e sono riusciti ad avvicinarsi sotto la sede della Regione.